Фото: МЧС по Красноярскому краю

28 августа в Норильске загорелся гаражный бокс на площади 60 кв.м. Об этом рассказали в МЧС по Красноярскому краю.

Сообщение о пожаре пришло в 21:28. На место выехали специалисты. Они боролись с огнем больше семи часов — пожар ликвидировали 29 августа в 4:44. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Фото: МЧС по Красноярскому краю

На месте работали 23 человека и 7 единиц техники.

Предварительная причина возгорания — несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.