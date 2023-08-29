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НовостиПроисшествия29 августа 2023 2:57

В Норильске загорелся гаражный бокс

28 августа в МЧС поступило сообщение о пожаре в гаражном боксе в Норильске
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МЧС по Красноярскому краю

Фото: МЧС по Красноярскому краю

28 августа в Норильске загорелся гаражный бокс на площади 60 кв.м. Об этом рассказали в МЧС по Красноярскому краю.

Сообщение о пожаре пришло в 21:28. На место выехали специалисты. Они боролись с огнем больше семи часов — пожар ликвидировали 29 августа в 4:44. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Фото: МЧС по Красноярскому краю

На месте работали 23 человека и 7 единиц техники.

Предварительная причина возгорания — несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Фото: МЧС по Красноярскому краю