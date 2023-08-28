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НовостиПроисшествия28 августа 2023 14:39

В Красноярске задержали девятиклассника, который готовил теракт с бомбой

Школьник из Красноярска собирался подорвать самодельную бомбу на рынке
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Красноярске задержали ученика девятого класса, который готовил теракт, пишет Baza. Мальчик планировал устроить взрыв на Кировском рынке. Для этого он решил собрать самодельную бомбу.

Сообщается, что школьник – учащийся Гимназии №9, – задумал теракт еще в мае и сделал заказ. Он заказал компоненты для бомбы в интернете, однако когда поехал забирать их 23 августа, на месте его уже ждали сотрудники ФСБ.

При обыске дома у школьника обнаружили дымовые шашки и химические вещества. Сейчас мальчика арестовали и завели на него дело о подготовке к теракту.