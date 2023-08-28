Красноярский край отправил тепловые пушки затопленному Приморью

Фото и видео: Михаил Котюков

Власти Красноярского края отправили гуманитарную помощь Приморскому краю. Там из-за сильнейших ливней и последовавших паводков объявили режим ЧС. Губернатор региона Олег Кожемяко обратился к россиянам с просьбой помощь краю в борьбе со стихией.

Как рассказал врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков, жителям Приморья требуются тепловые пушки, чтобы просушить затопленные дома. Котюков поручил выделить из краевого резерва 84 пушки и отправить их жителям Приморского края.

– Их спецбортом МЧС уже доставили во Владивосток. Дальше груз распределят по самым пострадавшим районам Приморского края, – добавил Котюков.