В Красноярском крае раскрыто разбойное нападение на 72-летнюю женщину

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае оперативники уголовного розыска раскрыли разбойное нападение на пожилую женщину. Об этом сегодня, 28 августа, рассказали в региональном МВД.

В пятницу вечером в полицию обратился житель деревни Творогово Емельяновского района. Он сообщил, что несколько минут назад на его 72-летнюю бабушку, которая живет на соседней улице, напали. Неизвестный ворвался к ней в дом и, угрожая ножом, похитил 9 тысяч рублей. После этого мужчина убежал в неизвестном направлении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Они опросили потерпевшую. Было составлено описание подозреваемого.

27-летнего злоумышленника удалось задержать. Его доставили в отдел. Полицейские изъяли нож нападавшего и часть похищенных денег.

Следователями заведено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.