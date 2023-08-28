Комета Нисимура Фото: Университет Решетнева

Жители Красноярска 8 сентября смогут увидеть новую яркую комету, открытую в ночь с 11 на 12 августа 2023 года. Как сообщили в университете Решетнева, небесное тело получило обозначение C/2023 P1.

Её открыл японский астроном Хидео Нисимура. Он запечатлел её камерой Canon 6D + фотообъектив с диаметром объектива всего 60 мм.

Пока непонятно, можно ли её будет разглядеть невооруженным глазом – но вероятность очень высока. Ведь комета направляется к солнцу и становится всё ярче и ярче.

- Комета с каждым днём становится всё ярче и ярче, и сейчас на востоке, на утреннем небе она доступна для наблюдений в любительские телескопы на границе созвездий Близнецов и Рака. В настоящий момент её блеск составляет около 9‑й звёздной величины, у неё отчетливо видна кома и даже небольшой хвост, и в целом условия её видимости с момента открытия стали лучше. В начале сентября комета будет наблюдаться на восточной стороне неба перед восходом Солнца довольно низко над горизонтом. Так, 8 сентября её высота над горизонтом в Красноярске составит порядка 13° в 5 часов утра и ее блеск будет ярче 6 звездной величины. Наблюдать (желательно в бинокль или телескоп) и фотографировать комету надо за городом и при ясном небе. Недалеко от кометы будет видна самая яркая планета – Венера. Ее блеск составит – 4.7 звездной величины, что в 10 000 раз ярче кометы, - поясняет руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков