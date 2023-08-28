В мэрии Красноярска показали процесс реставрации горельефа со здания школы №21

Фото: администрация Красноярска

Администрация Красноярска показала процесс реставрации советского горельефа со здания школы №21, которая расположена на проспекте Свободном, 61. Фотографии появились в тг-канале мэрии.

Фото: администрация Красноярска

Работы проводят в мастерской скульптора Евгения Замураева. Специалисты тщательно воссоздают изображения гипсовых школьников.

Фото: администрация Красноярска

Сейчас фасад учебного заведения оштукатуривают, утепляют и окрашивают. Ожидается, что к концу 2023 года ремонт завершат, а горельеф вернут уже осенью.

Фото: администрация Красноярска

Школа была построена в 1957 году.