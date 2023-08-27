Красноярский «Озоновый слой» взял главный приз фестиваля «Рок над Амуром»

Фото: "Озоновый слой"

Красноярская рок-группа «Озоновый слой» получила главный приз популярного фестиваля «Рок над Амуром 2023». Он проходил в Хабаровске: губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил красноярцев и отметил, что фестиваль стал всероссийским.

– Очень рад, что мне выпала честь вручить статуэтку победителей группе «Озоновый слой» из Красноярского края. Этим подчеркивается, что наш фестиваль стал всероссийским! Его география растет, более 300 групп заявились на конкурс. Авторитетное жюри выбрало пять из четырех краев: Хабаровский, Приморский, Забайкальский и Красноярский, – отметил Дегтярев.

На фестивале также выступили Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», а также победители фестиваля прошлых лет – хабаровчане из группы «Двадцать» и «Сезон Dождей» из Улан-Удэ.