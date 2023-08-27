В сентябре красноярский суд рассмотрит новые иски владелицы «Кантри» к мэрии

Фото: ИВАНОВА Диана

В сентябре в Красноярске рассмотрят иски владелицы кафе «Кантри» Ольги Грималюк. Напомним, что эпопея с недостроенным зданием на тротуаре проспекта Мира подошла к концу, и рабочие начали принудительный снос коробки. Однако теперь Грималюк пытается выбить компенсацию от городской мэрии.

В двух исках предпринимательница требует признать за ней право собственности на недострой и возместить ей убытки, причиненные властями: якобы из-за препятствий со стороны мэрии она не смогла открыть заведение и упустила прибыль. Потери она оценила в 36 миллионов рублей.

Отметим, что Грималюк также пыталась спасти здание от сноса – просила суд об обеспечительных мерах в виде запрета на деконструкцию. Однако суд в этом отказал, после чего почти сразу начался демонтаж «Кантри».