В Красноярске заметили медведя в районе «Гремячей гривы»

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Жители Красноярска сообщили о медведе, который бродит в районе «Гремячей гривы». Сразу несколько человек написали об этом в соцсетях: животное заметили между Серебряным логом и Академией биатлона. Еще раз его встретили вечером возле лыжни ГТО.

Комментаторы отметили, что медведь не был агрессивным и скорее пытался спрятаться от людей. Однако прибывшие полицейские все равно эвакуировали отдыхающих.

– Мы вызвали МЧС, приехала полиция, там ещё люди были на видовке, испугались, за ними УАЗик приехал, всех эвакуировали, – рассказал один из комментаторов.