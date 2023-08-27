В лесах Красноярского края пропали двое мужчин

Фото: служба спасения Красноярского края

В Красноярском крае идут поиски двух мужчин, которые затерялись в лесах. Один из них, пенсионер, ушел в лес еще в четверг и с тех пор о нем нет вестей. Другой, молодой человек, пропал недавно, и сейчас спасатели прочесывают лесной массив.

Как рассказали в краевой службе спасения, пожилой мужчина 1946 года рождения ушел в лес в районе поселка Подтесово Енисейского района. Спасатели уже обследовали 50 километров лесных дорог, но следов пропавшего пока не обнаружили.

Второй мужчина, 2002 года рождения, потерялся в Мотыгинском районе. Спасатели уже проверили 4000 квадратных метров лесного массива, но пока ничего не нашли.