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НовостиПроисшествия27 августа 2023 4:46

В лесах Красноярского края пропали двое мужчин

Одного из пропавших в красноярских лесах пенсионера поисковики ищут уже несколько дней
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: служба спасения Красноярского края

Фото: служба спасения Красноярского края

В Красноярском крае идут поиски двух мужчин, которые затерялись в лесах. Один из них, пенсионер, ушел в лес еще в четверг и с тех пор о нем нет вестей. Другой, молодой человек, пропал недавно, и сейчас спасатели прочесывают лесной массив.

Как рассказали в краевой службе спасения, пожилой мужчина 1946 года рождения ушел в лес в районе поселка Подтесово Енисейского района. Спасатели уже обследовали 50 километров лесных дорог, но следов пропавшего пока не обнаружили.

Второй мужчина, 2002 года рождения, потерялся в Мотыгинском районе. Спасатели уже проверили 4000 квадратных метров лесного массива, но пока ничего не нашли.