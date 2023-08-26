Проект «Яркие берега» завершится в Красноярске 27 августа

Фото: Мария ЛЕНЦ

27 августа в Красноярске завершается сезон проекта «Яркие берега». В мэрии сообщают, что площадки будут работать на Ярыгинской и Центральной набережных, а также на «Зеленом берегу» и набережной Совмена.

Напомним, что «Яркие берега» - это летний проект мэрии. Суть в разнообразных мероприятиях, которые проходят на набережных Красноярска. Это деютный сезон проекта, будет ли он продлен в 2024 году – не сообщается.

В заключительный день «Ярких берегов-2023» красноярцев ждут концерт на Центральной набережной, выступление гимнасток на Ярыгинской, кинотеатр под открытым небом за сквером Энтузиастов, мастер-класс по игре на барабанах на набережной имени Совмена и еще один концерт на «Зеленом берегу».