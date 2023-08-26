В Железногорске мошенники обманули директора филиала ЧОПа на 4,3 миллиона рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске телефонные мошенники обманули директора филиала частного охранного предприятия на 4,3 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

В телеграме мужчине написал некто от лица начальника. В сообщении было указано, что ему вот-вот позвонит силовик. Во время созвона собеседник сказал, что скоро железногорца наберет сотрудник безопасности банка. Он, в свою очередь, рассказал сибиряку, что база данных его фирмы взломана, и его фамилия есть в списке потенциально пострадавших.

Тогда мужчину убедили взять кредит на 4,3 млн, чтобы опередить в этом деле аферистов. Железногорец все сделал. Параллельно ему позвонил «правоохранитель», он предупредил, чтоб тот никому ничего не говорил, иначе схема не сработает.

Затем аферисты попрсили потерпевшего купить новый телефон и сим-карту. Через банковское приложение от отправил кредитные деньги мошенников. Вскрылось все, через пару часов, когда железногорец решил поделиться о случившемся с женой. Теперь делом занимается полиция.