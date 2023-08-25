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НовостиПроисшествия25 августа 2023 8:24

В Красноярском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Экстренное предупреждение объявлено в Красноярском крае из-за сильных дождей, грозы, града и ветра
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды. Сообщение опубликовано сегодня, 25 августа, в тг-канале регионального МЧС.

26 августа в Туруханском, Эвенкийском, в южных и центральных районах края ожидаются сильные дожди, грозы и град. Скорость шквалистого ветра будет достигать 15-20 м/с.

В Эвенкии все это сохранится до ночи 27 августа.

- Будьте осторожны, не выходите на акватории и не купайтесь в такую погоду! От походов за дикоросами тоже лучше отказаться, — добавили в ведомстве.