Под Красноярском задержали похитившего собственную жену мужчину

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Емельяново задержали 27-летнего мужчину, который похитил свою 25-летнюю жену. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю. Супруг вместе с приятелем затолкал её в машину и увез в неизвестном направлении.

Как пояснили в ведомстве, пара собиралась разводиться. Они уже и жить начали раздельно. Он остался в Емельяново, а она уехала в село Шалинское Манского района.

Вернуть даму сердца мужчина решил не самым привычным способом. Вместе с приятелем он приехал на машине в Шалинское. Жену они подкараулили на местном автовокзале. Там её затолкали в автомобиль и увезли.

Очевидцы рассказали, что женщина громко кричала и просила о помощи. На месте она обронила сумку, паспорт и телефон. Найти мужчину удалось на следующий день. Как выяснилось, жену он отвёз обратно в Емельяновский район.

В региональном СК добавили, что целые сутки мужчина держал свою супругу в заброшенном доме в селе Берлок. Там он её избивал, а затем повёз к родственникам в Емельяново. Они следы побоев заметили и сдали мужчину полицейским. На него завели уголовное дело по статье «похищение человека». Что касается подельника, его полиция ещё ищет. Здоровью женщины сейчас ничего не угрожает.