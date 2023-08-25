В Красноярском крае пройдет кинофорум отечественных фильмов

Фото: тг-канал Аркадия Зинова
В Красноярском крае пройдет Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной. Об этом в своем тг-канале рассказал и. о. министра культуры региона Аркадий Зинов.
Торжественное открытие состоится 2 сентября в 18:00 в Городском Дворце культуры Назарово. Событие затронет сразу четыре города края: Назарово, Ачинск, Шарыпово и Боготол.
На двенадцатый кинофорум приедут почетные гости, среди которых Елена Ксенофонтова, Яна Поплавская, Полина Сидихина, Алена Биккулова, а также актеры Максим Студеновский и Олег Харитонов. Они проведут ряд встреч с гостями фестиваля.
Мероприятие завершится 4 сентября.