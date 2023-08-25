Бывший директор красноярского «Татышев-парка» обвиняется в получении взяток

Скриншот: видео прокуратуры Красноярского края

Бывший директор красноярского «Татышев-парка» предстанет перед судом по обвинению в получении взяток. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает краевая прокуратура.

По данным следствия, в 2021 году Сергей Васильев помог компании «Сибирский теплый дом» заключить контракт стоимостью 16 миллионов рублей. В работы входил монтаж, оформление, обслуживание и последующий демонтаж новогодней елки на острове. За победу в аукционе и отсутствие претензий к качеству мужчина получил от предпринимателя 800 тысяч рублей в марте прошлого года.

Также директор «Татышев-парка» обеспечил победу этой же организации в другом тендере и помог заключить договор на 9,9 млн руб (на обслуживание светодинамической системы вантового моста, музея «Площадь мира» и филармонии). Сумма вознаграждения — 200 тыс. руб. Передача этих денег произошла под контролем правоохранителей в июле 2022 года.

Васильев свою вину не признал, получение 800 тыс. руб. он отрицает. По его словам, 200 тыс. руб. передавались «за охоту, на которую ездил вместе с предпринимателем».

Сейчас экс-директор находится под стражей. На его имущество стоимостью более 29 миллионов наложен арест. Подрядная фирма уже оштрафована.

Уголовное дело о получении двух взяток в крупном размере рассмотрит Советский районный суд. Виновному грозит до 12 лет лишения свободы за каждое из преступлений, а также штраф до 90 млн руб.