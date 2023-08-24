В Красноярске парень снес ногой зеркало автомобилю ради развлечения

Компания сразу же сбежала Фото: ЧП Красноярск

Ночью в Октябрьском районе Красноярске один из парней, прогуливаясь вместе с друзьями, решил развлечься – подбежал к чужой машине и ногой зарядил по боковому зеркалу. Как рассказали в МВД, собственник автомобиля обратился с заявлением в полицию.

После того, как сработала сигнализация, владелец машины вышел посмотреть, почему компания убегает от его авто. Увидев разбитое зеркало, посмотрел видео через камеры наблюдения, где четко запечатлен момент удара. Ущерб составил 14 500 рублей.

Сейчас полицейские разыскивают хулигана, чтобы продолжить разбирательство.