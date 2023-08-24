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НовостиОбщество24 августа 2023 4:52

В Красноярске обвалилась новая пешеходная дорожка через Бугач

С момента строительства прошел год
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Последствия обвала устранят в сентябре

Последствия обвала устранят в сентябре

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске разрушена новая пешеходная дорожка через Бугач. Там обвалился асфальт и покосились ограждения. Известно, что с момента строительства прошло около года – эта дорожка часть реконструкции трассы Красноярск – Элита, работы на которой закончили прошлой осенью.

В КрУДоре пояснили, что их специалисты сейчас разбираются в ситуации вместе с подрядчиком – дорожка находится на гарантии.

Пока неизвестно, что стало причиной разрушения – ошибка во время укладывания, не правильное содержание или нечто другое. После того, как выяснится причина – последствия будут устранены к концу сентября.