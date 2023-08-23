Фото: министерство здравоохранения Красноярского края

В Красноярском крае стартует вакцинация от гриппа. Об этом сегодня, 23 августа, сообщают в региональном минздраве.

В край уже поступило 360 тысяч доз отечественной вакцины «Совигрипп»‎ для взрослых, а также 185 тысяч доз «Ультрикс Квадри» для детей (с 6-месячного возраста), подростков и беременных. Отмечается, что вакцина содержит все актуальные штаммы гриппа для грядущего эпидемического сезона.

Бесплатная прививка от гриппа положена детям от 6 месяцев до 18 лет. Также привиться бесплатно могут работники медицинских и образовательных учреждений, правоохранительных органов, торговли, транспорта, коммунальной сферы, социальной сферы, многофункциональных центров; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; государственные гражданские и муниципальные служащие; лица, работающие вахтовым методом; подлежащие призыву на военную службу; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; пациенты с хроническими заболеваниями.

Специалисты советуют не откладывать вакцинацию и провести ее в ближайшие дни.