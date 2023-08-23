В Хакасии установили мемориальную доску в честь погибшего на СВО бойца

Фото: страница Валентина Коновалова в вк

На фасаде школы №20 в Черногорске установили мемориальную доску в честь Романа Водина. Мужчина погиб на СВО 26 марта этого года. На следующий день после смерти ему должно было исполниться 44 года, отметил глава Хакасии Валентин Коновалов.

Известно, что в двадцатой школе Роман отучился 9 лет и ушёл в ПТУ. Получил специальность автослесаря. В армии он служил в рядах морской пехоты. Званием морпеха всегда гордился. Даже позывной у него был «Матрос».

Глава Черногорска Василий Белоногов сообщил, что мужчина был командиром отделения инженерно-саперной роты 504 танкового полка.

Республиканская газета «Хакасия» сообщает, что Роман Водин с начала весны находился в Авдеевке, это территория ДНР. По данным издания, мужчина вместе со своей группой разминировал одну из дорог, но попал под артиллерийский обстрел. Его посмертно наградили орденом Мужества.

У Романа остались жена и трое детей. Двое из них ещё школьники, а старший сын мечтает стать военным моряком.