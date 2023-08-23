Общая стоимость — 124,5 млн рублей: в Красноярском крае досрочно завершен ремонт гравийной дороги Маганск – Береть – Урман

Фото: КРУДОР

23 августа в Красноярском крае досрочно завершен ремонт гравийной дороги Маганск – Береть – Урман. Об этом сообщают социальные сети КРУДОРа.

Работы шли на участке общей протяженностью 10 км, а итоговая цена ремонта составила 124,5 миллиона рублей. Отмечается, что все делалось в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: КРУДОР

Гравийку проверили представители общественного контроля. Замечаний у них не нашлось.

- Мы очень рады, что дорога стала более безопасной и комфортной. Все выполнено качественно, — заявил Андрей Ларионов, один из участников общественного контроля.

Фото: КРУДОР

Интенсивность движения на трассе Маганск – Береть – Урман составляет около 1300 машин в сутки. Маршрут активно используют дачники и жители СНТ. Направление является важной составляющей внутреннего туризма.

- Основные работы были запланированы на этот год, однако подрядчик приступил к ремонту раньше срока. В прошлом году был отремонтирован участок с 8 по 12 км, в этом - с 12 по 18 км. На всем протяжении объекта устранены пучины, отсыпано щебеночно-песчаное покрытие, отремонтированы водопропускные трубы и восстановлен водоотвод. Кроме того, были расчищены от растительности обочины и кюветы, а также установлено новое барьерное ограждение и дорожные знаки, — говорит Юрий Васильев, первый заместитель руководителя КГКУ КРУДОР.