В Красноярском крае два приятеля украли у знакомого 600 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дзержинском районе Красноярского края два приятеля украли у знакомого 600 тысяч рублей. Об этом сегодня, 23 августа, рассказали в региональном МВД.

Весной 2023 года в дежурную часть полиции обратился 46-летний мужчина. Он рассказал, что с его карты неизвестные похитили крупную сумму денег. Позже сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастны двое знакомых потерпевшего (оба 2001 года рождения).

В марте злоумышленники, находясь в гостях у мужчины, воспользовались тем, что карта и сотовый телефон хозяина дома остались без присмотра. Один из подозреваемых установил на свой смартфон приложение банка, затем прикрепили к нему чужую карту и начал переводить деньги на счета своих друзей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Приятелям грозит до 6 лет тюрьмы.