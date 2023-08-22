В Красноярске закрываются летние уличные бассейны

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В Красноярске завершают работу летние открытые бассейны. Ряд развлекательных комплексов уже обозначил точные даты закрытия, другие будут работать, пока позволяет погода.

К примеру, комплекс «Ривьера» на Взлетке точно планирует работать до 27 августа, далее все будет зависеть от погодных условий. Бассейн в «Бархат-парке» закрывается 26 августа несмотря на погодные условия. «Eme.park» в Емельяновском районе закроется после пятничной завершающей вечеринки, 25 августа.

В то же время бассейны в «Бобровом логу» и в парке «Прищепка» не называли конкретных дат закрытия. Эти места отдыха планируют работать, пока позволяют погодные условия. Причем условия каждый бассейн выставляет по своему желанию: к примеру, в «Бобровом» можно будет купаться, пока температура на термометре будет держаться выше +20 градусов.