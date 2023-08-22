Бывшего замглавы полиции Красноярского края признали виновным во взятках

Фото: прокуратура Красноярского края

Прокуратура огласила обвинение бывшему замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Михаилу Привалихину. Его задержали 5 октября в Красноярске, а позже переправили на время расследования в Москву. Сегодня в Центральном районном суде Красноярска прошло заседание, где прокуратура выдвинула обвинения Привалихину во взяточничестве: экс-полицейский частично признал вину.

По версии обвинения, в марте-апреле 2019 года полицейский начальник получил 2 миллиона рублей от предпринимателя, работавшего в сфере ритуальных услуг. Тот платил Привалихину за «крышу» и решение проблем с конкурентом. В дальнейшем полицейский поставил бизнесмена «на счетчик», получая от его крупные суммы. В общей сложности, на карман ему накапало почти 9 миллионов рублей.

– Кроме того, в 2022 году полицейский получил еще 1,6 млн рублей и айфон 13 мини за разрешение конфликта с другой фирмой, которая планировала забрать часть ритуального бизнеса себе. За полученную взятку мужчина сообщал, что с помощью своей должности и авторитета оказал влияние на конкурента и предупредил его преступные намерения. В подтверждение он демонстрировал записи переговоров с ним, – добавили в прокуратуре.

Однако действия Привалихина не остались незамеченными со стороны ФСБ: экс-полицейского задержали и завели на него уголовное дело о получении двух взяток в особо крупном размере. В итоге бывший силовик рискует распрощаться со свободой на 15 лет, хотя приговор ему огласят еще нескоро.