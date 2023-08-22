Администрация Красноярска пытается убрать аварийное плавучее кафе Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Красноярска пытается убрать аварийное плавучее кафе «Гавань», которое стоит на приколе возле ТЦ «Красноярье». Планируется отбуксировать его подальше, с глаз долой. На месте работают водолазы, определяют, как лучше будет его удались прочь. Между тем владелица судна и ее представительница (директор кафе) категорически с этим не согласны, пишет «Проспект Мира».

Пару слов об истории заведения. Кафе-баржа появилось на набережной в 2010 году, а проблемы начались в 2016 году, когда набережную начали благоустраивать. Проектировщики посчитали (возможно, с учетом мнения администрации города), что баржа не вписывается в панораму набережной. Начались судебные тяжбы. Потом грянул коронавирус, когда учреждения общепита закрылись по причине эпидемии. Когда уровень воды в Енисее в 2022 году упал, судно село на мель и завалилось на один бок. А в результате столкновения с другим судном баржа получила пробоину.

Владелица «Гавани» живет в Анапе, так что один из судебных процессов проходил там. Суд пришёл к выводу, что полузатопленное судно угрожает экологии Енисея. Но этим дело не закончилось. По словам Натальи Кабан, управляющей кафе, следующее апелляционное заседание назначено на 11 октября в Красноярске.