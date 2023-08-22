В Ачинске задержали подозреваемого в краже, совершенной почти три года назад

Скриншот: транспортная полиция Сибири

Сотрудники линейного отдела МВД на станции Ачинск Красноярского края задержали жителя Томской области, который осенью 2020 года в поезде сообщением Самара – Владивосток украл iPhone у проводника вагона. Об этом сегодня, 22 августа, сообщают в транспортной полиции Сибири.

История такая: 25-летний мужчина увидел возле служебного купе сотовый телефон, поставленный на зарядку. Во время стоянки в Ачинске проводник вышла из вагона. В это время злоумышленник решил взять чужой смартфон и положить в свой карман. Позже ущерб оценили в 18 тысяч рублей.

На станции Красноярск в поезд зашли сотрудники полиции, и подозреваемый быстро выбросил украденную вещь. Он понял, что его могут задержать.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение в краже. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.