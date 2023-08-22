В Железногорске полицейский спас от смерти грибника

Фото: МВД по Красноярскому краю

20 августа в Красноярском крае полицейский обнаружил пропавшего грибника, которому стало плохо в лесу. Об этом рассказали в региональном МВД.

Вечером в дежурную часть Железногорска поступило сообщение от обеспокоенного мужчины. Он поведал, что его 54-летний брат отправился на машине за грибами в сторону КПП№3 и не вернулся. При этом на звонки он не отвечает. На место возможного происшествия был направлен лейтенант полиции Дмитрий Шерстобитов.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Полицейский обследовал предположительное местонахождение потерявшегося и обнаружил его автомобиль, а после и самого мужчину. Он лежал на траве, тяжело дышал, а зрачки на свет не реагировали. Позже выяснилось, что грибнику стало плохо во время сбора дикоросов, самостоятельно добраться до своей машины он не смог.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Шерстобитов сразу проинформировал дежурную часть и вызвал скорую, до приезда которой оказал мужчине первую помощь.

Прибывшие на место медики госпитализировали грибника. Сейчас он находится в больнице.