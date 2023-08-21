В Красноярске водителя будут судить за сбитого насмерть мотоциклиста

Фото: стопкадр из видео прокуратуры

В Красноярске до суда дошло дело о смертельном ДТП, в котором погиб мотоциклист. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Это была первая смертельная мотоавария, она произошла 24 апреля на Калинина. 39-летний водитель «Опеля» повернул налево в месте, где был разрешен поворот только направо. В итоге в его машину на высокой скорости въехал 33-летний байкер, который поставил мотоцикл на учет лишь за пару дней до происшествия.

Молодой человек скончался в больнице. Виновник аварии же признал, что проявил невнимательность, и во время поворота смотрел вообще в другую сторону. Теперь водителю грозит до 5 лет колонии, а супруга погибшего подала иск на мужчину на сумму 3,2 млн рублей.