Фото: МЧС России по Республике Хакасия

В Хакасии завершился купальный сезон. 20 августа были закрыты четыре последних действующих пляжа и один спасательный пост. Отметим, что специалисты регионального МЧС никому не запрещают купаться, однако это будет уже под свою ответственность.

- Будьте осторожны! В холодной воде с неосторожным пловцом, особенно «подогретым» алкоголем, может случиться беда, — говорят спасатели.

Также родителей просят не оставлять своих детей без внимания.

В 2023 году с момента открытия купального сезона в Хакасии утонуло 17 человек. Все несчастные случаи происходили на неофициальных пляжах.