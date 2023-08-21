Фото: МЧС России по Республике Хакасия
В Хакасии завершился купальный сезон. 20 августа были закрыты четыре последних действующих пляжа и один спасательный пост. Отметим, что специалисты регионального МЧС никому не запрещают купаться, однако это будет уже под свою ответственность.
- Будьте осторожны! В холодной воде с неосторожным пловцом, особенно «подогретым» алкоголем, может случиться беда, — говорят спасатели.
Также родителей просят не оставлять своих детей без внимания.
В 2023 году с момента открытия купального сезона в Хакасии утонуло 17 человек. Все несчастные случаи происходили на неофициальных пляжах.