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НовостиОбщество21 августа 2023 2:47

В Минусинске юбилейные торжества посетили около 49 тысяч человек

20 августа завершилось трехдневное празднование 200-летия города
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Минусинске праздничные торжества, посвященные 200-летнему юбилею города, посетили около 49 тысяч человек. Об этом сегодня, 21 августа, рассказали в МВД по Красноярскому краю.

Трехдневное мероприятие завершилось. За безопасность гостей отвечали 307 полицейский, а также члены добровольных народных дружин, охранники и сотрудники Росгвардии.

Трое детей были найдены и возвращены родителям, обнаружен один утраченный телефон (его уже вернули хозяину), а с гостями праздника проведено более 500 профилактических бесед.

- Нарушений общественного порядка в период проведения мероприятий не допущено, — отметили силовики.