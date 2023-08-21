В Красноярске на детской площадке Академгородка заметили змею

Фото: Михаил ШУКЛИН

На выходных в красноярском Академгородке заметили змею на детской площадке. Рептилию на пленку запечатлел фотограф Gornovosti Михаил Шуклин.

Пресмыкающееся поселилось у дома №16. Очевидцы сообщают, что змея похожа на ядовитого щитомордника. При виде людей она сразу же спряталась в кусты. К счастью, рептилия ни на кого не напала.

Специалисты не советуют подходить к змеям. Сами животные, в свою очередь, тоже не горят желанием встречаться с людьми. Первыми на человека они не нападают.