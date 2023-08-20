В Красноярске пьяный байкер угрожал расправой 11-летнему ребенку. Фото: очевидцы

В Красноярске пьяный мужчина угрожал расправой ребенку. Сначала об этом сообщили очевидцы, на глазах которых все происходило и которые вызвали полицию. Предварительно известно, что инцидент случился 19 августа во дворе дома на улице Елены Стасовой, возле дома № 40 «И» (микрорайон Ветлужанка»). 40-летий байкер (мотоцикл поставил рядом) вместе со знакомым сидели на брусчатке и, не стесняясь, пили алкоголь. О степени опьянения можно было судить по речи – приняли на грудь изрядно.

11-летний мальчик сделал выпивающим замечание. И услышал в ответ от дебошира угрозы расправиться и с ребенком, и с его семьей. В его руках, по словам очевидцев, находился предмет, напоминающий нож. Жильцы позвонили в полицию, на место быстро прибыли сотрудники Росгвардии и задержали дебошира. На него и его товарища заели административное дело за употребление алкоголя в общественном месте.

А вот угрозами в адрес ребенка сначала занялась полиции, затем по требованию прокуратуры материалы проверки занялся региональный следком. Налицо преступление, предусмотренное статьей 119 УК РФ (угроза убийством). Остается добавить, что дебошир ранее не был судим, но дважды его штрафовали за мелкое хулиганство. Сам он уверяет, что у него были только хирургические ножницы, которыми он стриг ногти.