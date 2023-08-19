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НовостиПроисшествия19 августа 2023 3:21

В Кызыле с Коммунального моста упал молодой человек

В дежурную часть Кызыла поступило сообщение о том, что с моста выпал молодой человек. Его местонахождение устанавливается
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД по Республике Тыва

Фото: МВД по Республике Тыва

19 августа в Кызыле с Коммунального моста выпал молодой человек. Об этом рассказали в МВД по Республике Тыва.

Сообщение о происшествии пришло сегодня ночью в дежурную часть. Пока личность парня не установлена, но его описывают так: ростом примерно 170 см, худощавого телосложения, а на вид 20-25 лет. С моста изъята одежда пропавшего: куртка серго цвета 48 размера, коричневые клетчатые брюки с черным кожаным ремнем (на нем узоры «Олчей») и черные туфли 39 размера.

Фото: МВД по Республике Тыва

Фото: МВД по Республике Тыва

Сейчас местонахождение молодого человека устанавливается.

Полицейские призывают граждан откликнуться. Если вы опознали эти вещи, то позвоните по телефону: 8 (394-22) 9-36-01 или 9-36-02.