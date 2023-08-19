В Кызыле с Коммунального моста упал молодой человек

Фото: МВД по Республике Тыва
19 августа в Кызыле с Коммунального моста выпал молодой человек. Об этом рассказали в МВД по Республике Тыва.
Сообщение о происшествии пришло сегодня ночью в дежурную часть. Пока личность парня не установлена, но его описывают так: ростом примерно 170 см, худощавого телосложения, а на вид 20-25 лет. С моста изъята одежда пропавшего: куртка серго цвета 48 размера, коричневые клетчатые брюки с черным кожаным ремнем (на нем узоры «Олчей») и черные туфли 39 размера.
Фото: МВД по Республике Тыва
Сейчас местонахождение молодого человека устанавливается.
Полицейские призывают граждан откликнуться. Если вы опознали эти вещи, то позвоните по телефону: 8 (394-22) 9-36-01 или 9-36-02.