В Кызыле с Коммунального моста упал молодой человек

Фото: МВД по Республике Тыва

19 августа в Кызыле с Коммунального моста выпал молодой человек. Об этом рассказали в МВД по Республике Тыва.

Сообщение о происшествии пришло сегодня ночью в дежурную часть. Пока личность парня не установлена, но его описывают так: ростом примерно 170 см, худощавого телосложения, а на вид 20-25 лет. С моста изъята одежда пропавшего: куртка серго цвета 48 размера, коричневые клетчатые брюки с черным кожаным ремнем (на нем узоры «Олчей») и черные туфли 39 размера.

Фото: МВД по Республике Тыва

Сейчас местонахождение молодого человека устанавливается.

Полицейские призывают граждан откликнуться. Если вы опознали эти вещи, то позвоните по телефону: 8 (394-22) 9-36-01 или 9-36-02.