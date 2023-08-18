Вылетавший из Якутска в Красноярск самолет прервал взлет из-за поломки

Фото: "КрасАвиа"

В аэропорту Якутска прервал взлет пассажирский Як-42. Судно должно было вылететь в Красноярск: при разгоне в кабине пилотов загорелось табло кратковременного помпажа среднего двигателя. Экипаж решил прервать вылет.

ЧП произошло минувшим вечером с самолетом «КрасАвиа» RA-42418. После инцидента самолет самостоятельно зарулил на стоянку. Пострадавших не было.

Самолет не стали снимать с рейса: час спустя он благополучно вылетел из Якутска. Приземление в Красноярске также прошло без происшествий.