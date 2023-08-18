В Хакасии неизвестные осквернили могилы участников СВО

Фото: РТС

В Хакасии неизвестные осквернили могилы на кладбище в аале Чарков Усть-Абаканского района. Там похоронены участники СВО: как рассказал телеканал РТС, в начале августа кто-то прошелся по могилам и нанес повреждения памятникам.

На могиле одного из участников, погибшего в прошлом году, неизвестные вырвали изображение российского триколора. С другого захоронения, принадлежащего мобилизованному, сорвали флаг Хакасии – родственники погибшего уже установили новый.

Родные отметили, что уже написали заявление в полицию. Однако, по их словам, следователь заявил потерпевшим, что «руководство» не видит состава преступления в произошедшем. Впрочем, заявление в органах приняли и официального отказа родственникам не направляли.