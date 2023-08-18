В Красноярске готовятся возводить стены храма Иоакима и Анны на Стрелке. Фото: группа ВК "Храм Иоакима и Анны"

Строительство храма Иоакима и Анны на Стрелке в Красноярске выходит на основной уровень – здесь начнут возводить стены. До этого в начале лета сформировали крепкий фундамент, уходящий на несколько метров в землю. Сейчас строителям привезли деревянный брус, они аккуратно разгрузили его. И в ближайшее время работа закипит. Размеры будущего религиозного сооружения составят 12 на 21 метр.

Добавим, что храм Иоакима и Анны олжны завершить уже к декабрю 2024 года. Он предшествует строительству нового кафедрального собора на Стрелке. А большой храм должен появиться на месте установленного креста, который освятил патриарх РПЦ. Несмотря на то, что многие красноярцы высказались против застройки набережной территории, решение остается неизменным. Заметим, что другие жители краевого центра предпочитают видеть на этом месте все же храмовое сооружение вместо офисно-деловых центров.