Фото: служба спасения Красноярского края

17 августа три жителя Красноярского края застряли на воде. Об этом рассказали региональные спасатели.

Все произошло в районе залива Езагаш Красноярского водохранилища. У лодки заглох двигатель, потребовалась эвакуация граждан. На место отправились специалисты из Дивногорского поисково-спасательного отряда. Они вывезли на берег женщину, мужчину и 14-летнего подростка. К счастью, никто не пострадал.

- При выходе на акваторию необходимо проверить техническое состояние плавсредства и надеть спасательный жилет, — напоминают спасатели.