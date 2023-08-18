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НовостиПроисшествия18 августа 2023 2:13

Три жителя Красноярского края застряли на воде

В районе залива Езагаш Красноярского водохранилища у плавсредства, в котором находились три человека, заглох двигатель
Вячеслав КУИМОВ
Фото: служба спасения Красноярского края

Фото: служба спасения Красноярского края

17 августа три жителя Красноярского края застряли на воде. Об этом рассказали региональные спасатели.

Все произошло в районе залива Езагаш Красноярского водохранилища. У лодки заглох двигатель, потребовалась эвакуация граждан. На место отправились специалисты из Дивногорского поисково-спасательного отряда. Они вывезли на берег женщину, мужчину и 14-летнего подростка. К счастью, никто не пострадал.

- При выходе на акваторию необходимо проверить техническое состояние плавсредства и надеть спасательный жилет, — напоминают спасатели.