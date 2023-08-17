Тува продолжает возглавлять рейтинг самых опасных российских регионов

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Тува продолжает оставаться самым опасным регионом России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитиков проекта «Если быть точным». Уровень насильственной преступности в республике снижается, однако все равно остается на уровне некоторых стран Латинской Америки. Число погибших и получивших вред здоровью в Туве составляет 186 человек на каждые 100 тысяч населения, тогда как в среднем по России это число составляет 37 человек.

Помимо Тувы, в топ «сложных» регионов входят Амурская область, Еврейская АО и Забайкальский край. Эти субъекты возглавляют перечень неблагополучных регионов с 2014 года, когда проект «Если быть точным» впервые составил рейтинг. В числе главных проблем регионов называются низкий уровень урбанизации, уровень жизни и высокий отток населения в другие субъекты.

Аналитики также отмечают, что в России в среднем выросло число преступлений, совершаемых мигрантами. В частности, увеличилось число наркотических преступлений и убийств – если в 2021 году мигранты совершили 247 убийств, в 2022 году это число составило 291 преступление. Впрочем, рост преступлений среди мигрантов в основном приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.