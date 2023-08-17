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НовостиДом. Семья17 августа 2023 13:00

Арктическая экспедиция спасла олененка в красноярской Хатанге

Волонтеры вытащили животное из воды и помогли ему догнать сородичей
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Владислав Власов

Фото: Владислав Власов

Волонтеры РГО спасли олененка во время экспедиции на север. Добровольцы Русского географического общества выехали в Хатангу в рамках Всероссийской экспедиции «Арктика. Генеральная уборка». Там, на берегу, они заметили олененка, который обессиленным лежал в воде.

– Сейчас в том районе идет массовая сезонная миграция популяции дикого северного оленя и переплыть реку малышам очень трудно. Вот и этот отстал от своего стада и лежал в воде практически без сил, – рассказал пресс-секретарь РГО Владислав Власов.

Добровольцы РГО вытащили олененка из воды, отогрели и дали отдохнуть. Позже его отпустили, чтобы животное могло догнать своих сородичей.