В Туве на скачках 15-летний подросток упал с лошади и находится в коме Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве во время празднования национального праздника Наадым проводились конные скачки, на которых пострадал подросток. Республиканский минздрав подтвердил информацию: «Ребенок поступил в крайне тяжелом состоянии в Республиканскую больницу №1 после падения с лошади во время конных скачек. В настоящее время состояние несовершеннолетнего крайне тяжелое».

По предварительным данным это произошло еще 13 августа на площади Тос-Булак в девяти километрах от Кызыла. Правоохранители проверяют все обстоятельства, которые привели к несчастному случаю, в том числе организацию мероприятия. После чего будет принято соответствующее решение – заводить уголовное дело или нет.