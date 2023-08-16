Красноярские дорожники объяснили технологию замены плит перекрытий колодцев

Фото: муниципальное казенное учреждение «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»

В красноярском управлении дорог объяснили технологию замены плит перекрытий колодцев.

По словам специалистов, ежегодно они сталкиваются с недопониманием со стороны горожан. Жителям краевой столицы кажется, что дорожники после укладки асфальта начинают рыть новые ямы и портить новую проезжую часть.

Фото: муниципальное казенное учреждение «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»

- Для того, чтобы люки были расположены вровень с проезжей частью, сперва выполняется устройство нижнего слоя дорожного покрытия. Это необходимо для устранения локальных просадок и неровностей. Потом выпиливаются участки для поднятия плит перекрытий колодцев в отметку люков с финишным слоем дорожного покрытия, - успокаивают в УДИБе.