Житель Лесосибирска рассказал о мошеннике под видом бойца СВО Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярского края рассказывают о новом виде мошенничества. Точнее схема – старая, только вот мотив и персонажи в ней актуализированы под сегодняшние реалии. Стоит предупредить граждан, чтобы не попадались. Один такой конкретный случай рассказал подписчик паблика «Я живу [В] Лесосибирске». Процитируем его:

- Добавился в друзья ко мне старый друг в одноклассниках, но с новой страницы. На старых страницах он не был по три месяца. Он в данный момент на СВО. Новая страница вроде в порядке, фото его и информация о нем. Пишет, что подорвался на мине, ногу чуть не оторвало. Скидывает фотку ноги. И просит деньги закинуть на телефон, типа связаться с частью нужно срочно, а деньги кончились. Я сразу заподозрил, что мошенники и не стал кидать, меня в черный список закинул этот персонаж.

Реальные знакомые лесосибирца добавили, у них аферист тоже просил денег и после заносил в черный список. Молодой человек просит всех, чтобы поговорили со своими близкими, особенно это касается пожилых людей, чтобы не спешили общаться с теми, кто просит у них денег. Сначала нужно убедиться, что это настоящий знакомый, а не мошенник от его имени.

Кстати, история с бойцом СВО – тем, настоящим – продолжилась позитивно: жив, здоров, скоро приедет в отпуск.