В красноярской управляющей компании «ЖСК» сменился генеральный директор Фото: Мария ЛЕНЦ

В самой крупной управляющей компании Красноярска – УК «ЖСК» - меняется руководство. Дмитрий Пыхтенков покидает пост генерального директора с 16 августа. Ему на смену назначен Николай Кемайкин. Известно, что до этого он руководит УК в Нижегородской и Пензенской областях. Причины перестановки кадров не называются.

Известно, что УК «ЖСК» обслуживает около двух тысяч жилых многоэтажек в Красноярске. В 2019 году она принадлежала московской компании «Содержание и благоустройство». А 2022 году ее передали в собственность «Реал Титан». За эти годы там сменился уже четвертый руководитель.

Между тем, у горожан много нареканий на работу «ЖСК», в том числе по части ремонта инженерных сетей и оборудования, крыш, дворовых территорий.