В Красноярске на сбежавшего главу ОПГ завели дело за вымогательство 25 миллионов Фото: Мария ЛЕНЦ

Объявленный в международный розыск 34-летний глава красноярской организованной преступной группировки Ярослав Малиновский стал фигурантом нового уголовного дела – это подозревают в вымогательстве в особо крупном размере на 25 миллионов рублей.

По предварительной версии в конце мая 2018 года Малиновский вместе с подельником вынудили потерпевшего оформить на них через нотариуса доверенность на объекты недвижимости в Красноярске. Угрожали расправой. Красноярец опасался за свою жизнь, потому подписал документ. Таким образом у вымогателей оказались шесть квартир в разных районах города. Которые он сразу же продал, а деньги забрал себе.

В краевой прокуратуре рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что ранее следователи уже заочно предъявили Малиновскому обвинение по трем статьям: «Создание и руководство преступным сообществом», «Вымогательство» и «Повреждение объектов культурного наследия».