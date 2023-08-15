Полиция задержала жителей Красноярска, ограбивших цех по пошиву вещей для СВО

Фото и видео: МВД

В Красноярске задержали налетчиков, которые вломились в цех по производству вещей для нужд СВО. О взломе своего цеха ранее рассказали общественники из организации «Золотые руки Ангела» – по их словам, неизвестные вынесли 1500 заготовок для производства медицинских шин.

В МВД сообщили, что установили личности налетчиков и задержали их. Цех обнесли двое мужчин 1987 и 1988 годов рождения. Металлические заготовки для шин они сдали в приемку металлолома, обогатившись на 56 тысяч рублей.

Задержанные на допросе раскаялись и заявили, что не знали, куда вломились. Якобы если бы мужчины были в курсе, что цех работает на благо российских солдат, то ни за что не пошли бы на преступление. К слову, к краже их подтолкнуло банальное желание купить себе спиртное.