Красноярец сделал сюрприз супруге, приехав домой с СВО

Фото и видео: мэрия Красноярска

Житель Красноярска по имени Евгений устроил сюрприз своей супруге прямо в детском саду, где она работает воспитателем. Мужчина в сентябре уехал на СВО, и с тех пор Наталья ни разу с ним не виделась. В конце недели красноярца должны были отправить в отпуск, но вышло так, что Евгения отпустили раньше.

Мужчина решил сделать сюрприз ничего не подозревающей Наталье и приехал к ней на работу. Коллеги воспитателя успели включить камеру и запечатлеть трогательный момент.

Судя по реакции Натальи, сюрприз удался. Растрогать у Евгения получилось не только жену: другие воспитатели расплакались, а дети при виде трогательной картины начали хлопать в ладоши.