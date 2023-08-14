Хакасия стала самым популярным регионом для покупки жилья среди красноярцев

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Жители Красноярска чаще всего покупают жилье в Хакасии. К такому выводу пришли аналитики Росреестра, проанализировав данные о межрегиональных сделках за шесть месяцев 2023 года. После, непосредственно, Красноярского края, первое место в рейтинге занимает Хакасия.

На соседний регион приходится 15,23% от общего количества всех сделок с недвижимостью. Еще 10,06% выпадает на Краснодарский край. После него в топе самых популярных регионов для покупки жилья стоят Москва с 5%.

Также красноярцы нередко предпочитают не переезжать далеко, и брать недвижимость в соседних регионах в Сибири. На Иркутскую область приходится 4% сделок, также по 2% у Кемеровской и Новосибирской областей.