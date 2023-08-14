В Красноярском крае трижды осудили бывшего главу поселка

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В Рыбинском районе прошел третий суд над бывшим главой поселка Саянский. Экс-чиновник получил несколько лет колонии по трем разным уголовным делам. Поначалу мужчина пытался отнекиваться и нанял адвоката на бюджетные деньги, но потом все же смирился с наказанием и сложил полномочия.

Как рассказали в прокуратуре, конфликт начался с передачи поселковым главой 14 муниципальных квартир в социальный найм своим знакомым. Эти люди не нуждались в жилье и по закону не могли претендовать на муниципальные квартиры – тем не менее, они не только арендовали их, но и позднее выкупили по процедуре приватизации.

На ситуацию обратили внимание правоохранительные органы: глава Саянского попал под следствие, а прокуратура потребовала признать сделки недействительными. Чиновник за бюджетные деньги нанял адвоката из Красноярска и попытался доказать свою невиновность – якобы он действовал в интересах поселка.

Однако глава проиграл суд и сложил полномочия, получив три года колонии за незаконное распоряжение муниципальным жильем. После чего на него завели еще одно дело – за найм красноярского адвоката за деньги из бюджета. Правоохранители установили, что в Саянском был штатный юрист, поэтому действия экс-чиновника расценили как превышение полномочий. В суде бывший глава пытался доказать, что победа в процессе с «более опытным» юристом помогла бы поселку сохранить еще больше денег в казне, но безрезультатно. За свою выходку мужчина получил еще 2,5 года колонии.

Наконец, по третьему делу экс-чиновника осудили еще на шесть месяцев – за использование служебных талонов на топливо в личных целях. Суд соединил все три срока воедино, и с учетом отбытого отправил мужчину в колонию на 4 года и 2 месяца. Вдобавок, ему придется возместить 240 тысяч рублей, которые экс-чиновник потратил на услуги адвоката из Красноярска.