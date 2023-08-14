В Красноярском крае и Республике Хакасия продолжает расти спрос на ипотеку

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Согласно статистике, которую приводит ВТБ, за семь месяцев текущего года жители Красноярского края и Республики Хакасия оформили свыше 3,3 тысячи ипотечных кредитов на 13,3 млрд рублей – на 40% больше, чем в 2022 году и больше, чем в 2021-м.

Около 35% (4,7 млрд рублей) приходится на программы льготной ипотеки. Более половины из них составляют кредиты семьям с детьми в рамках «семейной ипотеки», еще 1,9 млрд приходится на основную программу ипотеки с господдержкой на новостройки, оставшаяся часть – на ипотеку для ИТ-специалистов и кредиты на покупку жилья на Дальнем Востоке.

По прогнозам банка во втором полугодии спрос заемщиков продолжит концентрироваться в сегменте вторичного жилья. Средняя сумма одного кредита по итогам полугодия составляет 3,92 млн рублей.

По словам управляющей ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва Натальи Табаринцевой, в этом году основной интерес заемщиков сфокусирован на покупку готового жилья:

- При этом льготная ипотека остается востребованным инструментом для тех, кто приобретает жилье в новостройках. Несмотря на повышение ключевой ставки, условия господдержки не изменились, а предложения для льготных категорий клиентов продолжают совершенствоваться. Это делает покупку жилья у застройщиков еще привлекательнее.