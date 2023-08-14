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НовостиПроисшествия14 августа 2023 7:46

Красноярские полицейские накрыли подпольное казино с покерными столами

В Октябрьском районе Красноярска полицейские пресекли работу подпольного казино
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Октябрьском районе Красноярска силовики накрыли подпольное казино с покерными столами. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает краевое МВД.

По версии полиции, злоумышленники 35 и 36 лет открыли незаконный бизнес еще в октябре 2022 года. Азартные игры проводились в одном из помещений на улице Телевизорная. Организаторы пускали туда только своих друзей и знакомых.

В ходе обыска стражи порядка изъяли два покерных стола, более трех тысяч фишек, карты, деньги и документацию.

Было заведено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».