Красноярские полицейские накрыли подпольное казино с покерными столами

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Октябрьском районе Красноярска силовики накрыли подпольное казино с покерными столами. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает краевое МВД.

По версии полиции, злоумышленники 35 и 36 лет открыли незаконный бизнес еще в октябре 2022 года. Азартные игры проводились в одном из помещений на улице Телевизорная. Организаторы пускали туда только своих друзей и знакомых.

В ходе обыска стражи порядка изъяли два покерных стола, более трех тысяч фишек, карты, деньги и документацию.

Было заведено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».